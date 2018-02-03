بنك إثمار يقول إنه يعاني من مشكلة فنية تظهر أرصدة العملاء بشكل غير صحيح

2018-02-03 - 3:02 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية إن بنك إثمار يعاني من مشكلة تقنية تظهر أرصدة العملاء بشكل غير صحيح.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من عملاء البنك الذين قاموا بسحوبات مالية من حسابتهم اليوم السبت 3 فبراير/شباط 2018، قد وصلت لهواتفهم النقالة رسائل نصية من البنك تفيد بأن السحب من الرصيد جرى مرتين بدلا من مرة واحدة، أو أن رصيدهم أقل من الرصيد الحقيقي.

وقالت الصحيفة إن هذا ناجم عن مشكلة تقنية، وأكدت أن الأرصدة البنكية للعملاء لم تتأثر مطلقا بهذه المشكلة.

وأضافت أن البنك يعمل حاليا على حل هذه المشكلة التقنية بأسرع وقت ممكن.

وأرسل بنك إثمار اليوم رسائل نصية إلى عملائه تقول «بسبب مشكلة فنية، قد يلاحظ بعض العملاء أرصدة غير صحيحة. سوف نحل هذه المشكلة في أقرب وقت. نعتذر عن الإزعاج».