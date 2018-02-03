» أخبار
البحرين: اعتقال 3 مواطنين فجرا
2018-02-03 - 3:16 م
مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية فجر اليوم حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين على الأقل وفق ما أكدت شبكة متخصصة في رصد المداهمات.
وقالت شبكة «رصد» المتخصصة في المداهمات إن قوات تابعة للداخلية أقدمت فجر اليوم السبت 3 فبراير/شباط 2018 على اعتقال الشاب علي محمد حسن من بلدة المالكية، وهو مطلوب لأسباب سياسية، كما أقدمت على اعتقال الشاب عباس جاسم بوحميد من البلدة ذاتها.
ووفق الشبكة فإن السلطات اعتقلت أيضا الشاب محمد العم من بلدة عالي، أثناء عودته من الخارج، دون معرفة السبب، حيث اقتيد إلى جهة غير معلومة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-03مركز البحرين: اعتقال 69 مواطنا خلال أسبوع
- 2018-02-03بنك إثمار يقول إنه يعاني من مشكلة فنية تظهر أرصدة العملاء بشكل غير صحيح
- 2018-02-03شركة مطار البحرين تطرح مناقصة جديدة لتشييد سور أمني بهدف "إحكام السيطرة الأمنية" على المطار
- 2018-02-03تأييد السجن 3 سنوات لمتهم بالتجمهر في المنامة
- 2018-02-03تأييد السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالانضمام لائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus