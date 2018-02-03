البحرين: اعتقال 3 مواطنين فجرا

2018-02-03 - 3:16 م

مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية فجر اليوم حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين على الأقل وفق ما أكدت شبكة متخصصة في رصد المداهمات.

وقالت شبكة «رصد» المتخصصة في المداهمات إن قوات تابعة للداخلية أقدمت فجر اليوم السبت 3 فبراير/شباط 2018 على اعتقال الشاب علي محمد حسن من بلدة المالكية، وهو مطلوب لأسباب سياسية، كما أقدمت على اعتقال الشاب عباس جاسم بوحميد من البلدة ذاتها.

ووفق الشبكة فإن السلطات اعتقلت أيضا الشاب محمد العم من بلدة عالي، أثناء عودته من الخارج، دون معرفة السبب، حيث اقتيد إلى جهة غير معلومة.