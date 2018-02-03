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مركز البحرين: اعتقال 69 مواطنا خلال أسبوع
2018-02-03 - 3:18 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تمكن من رصد 69 حالة اعتقال خلال أسبوع واحد فقط.
ووفق تقرير إحصائي صادر عن المركز، فإن السلطات في البحرين اعتقلت من الفترة 22 يناير/كانون الثاني حتى 28 يناير/كانون الثاني الماضي 69 مواطنا بينهم 5 أطفال.
ووفق المركز تم رصد 15 مسيرة سلمية خرجت مناطق مختلفة من البلاد، تعرضت اثنتين منها للقمع على يد قوات الأمن.
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