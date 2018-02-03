الناشط سام والتون: البحرين ترى أي مطالبة بالديمقراطية تهديدا مباشرا للأسرة الحاكمة… وبريطانيا تهمها مبيعات الأسلحة

2018-02-03 - 3:45 م

مرآة البحرين: قال الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان البريطاني سام والتون إن مطالبة أي فرد في البحرين بالديقمراطية يشكل تهديدا مباشرا للأسرة الحاكمة، لأن الحكومة مكونة من أسرة آل خليفة بالمجمل.

وفي مقابلة مع قناة اللؤلؤة الفضائية أوضح والتون إن حكومة البحرين تواجه مطالب البحرينيين "بقمع عنيف لأنه لا يوجد من يضع حدا لاستبدادهم أو يوقفهم عن اعتقال الناس وتعذيبهم ونحن نرى ذلك كثيرا".

وأوضح "حتى اذا حصلت مظاهرة صغيرة هنا في لندن لا تستدعي أي قلق تشعر فورا تلك السلطات الاستبدادية بالتهديد و تقوم بردة فعل قاسية إزاءها".

وفي رده على سؤال حول سبب عدم التزام بريطانيا الصمت في قضايا بارزة في البحرين مثل قضية نبيل رجب أجاب أن ذلك يعود إلى أن بريطانيا تريد أن تبيع مزيدا من الأسلحة، مضيفاً "البحرين كانت تحت الانتداب البريطاني وقد أوضح ملك البحرين ذات مرة بأنه كان يفضل لو بقيت البحرين مستعمرة لدى بريطانيا، وهذا الأمر بحد ثاته صادم للغاية، هو يأتي إلى بريطانية كل عام ويحضر سباق الخيل في ويندزور مع الملكة والحكومة البريطانية حريصة على مثل هذه العلاقة لأن ملك البحرين لديه السلطة المطلقة في البحرين وإذا كنا لطفاء معه قد يشتري منا المزيد من الأسلحة".

وأكمل "الحكومة البريطانية تعطي الأولوية لبيع الأسلحة أكثر من أي شيء آخر".

وفيما يخص رجب ومحاكمته بسبب انتقاده لحرب اليمن أكد والتون أن رجب "رجل شجاع كثيرا، ومستعد لكي يتعرض للمعاناة من أجل قول الحق، هو ملهم لنا، وهو يشجعنا نحن المدافعين الذين يمتلكون حرية التعبير بأن نستخدم تلك الحرية لإحراج دول مثل البحرين والسعودية من أجل إيقاف التسلح السخيف الذي يحصل في الخليج، ومن أجل أن يتوقف الاستخدام المروع والمخيف لتلك الأسلحة في دول مثل اليمن".

وتابع "أنا أعتذر أن دولتي بريطانيا لا تقوم بأي شيء لتخفيف معاناتكم وأعتذر أن دولتي بريطانيا متواطئة و متورطة مع هذه الأنظمة الاستبدادية التي تتخذ إجراءات مروعة بحقكم وبحق عوائلكم و شعبكم، لكنني أريد أن أقول أيضا بأنكم مصدر إلهام لنا، وأنكم ترفعون معنويات الناس في كل أنحاء العالم وتمدونهم بالقوة و الحماس من خلال ما تقومون به، أنتم ترفعون معنوياتنا وتعلموننا أن نقوم بأمور لم نكن نظن أنه باستطاعتنا فعلها يوما".

وختم سام والتون بالقول " لقد اقتحمت قاعدة وارتون و خاطرت بتعرضي للاعتقال والسجن للعديد من السنوات

فقط لأنني كنت أحاول أن أفعل شيئا حيال حرب اليمن، لكن هذا لا يضاهي شيئا من القمع الذي تواجهونه، و أعتبر أنه من واجبي أن أقوم بالدفاع، لذلك أشكركم جزيلا على شجاعتكم، و موقفكم ضد التعذيب والقمع وتواجدكم في الساحات الدولية للمطالبة بالسلام و الديمقراطية"