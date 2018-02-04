اعتقال خطيب جامع الخيف ونقله للسجن بعد تأييد حكم بسجنه 3 أشهر على خلفية خطبة جمعة

2018-02-04 - 9:32 م

مرآة البحرين (خاص): أيدت محكمة الاستئناف (الأحد 4 فبراير/شباط 2018) حكما بسجن خطيب جامع الخيف بقرية الدير، رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن، 3 أشهر على خلفية خطبة جمعة ألقاها عام 2016.

واتهمت السلطات المؤمن بالتحريض على كراهية النظام بسبب خطبة جمعة ألقاها في 29 يوليو/تموز 2016، وفق ما ذكر محاميه.

وهذا الحكم هو الثاني من نوعه بحق المؤمن، الذي سبق حبسه 3 أشهر على التهمة ذاتها بسبب خطبة جمعة أخرى ألقاها في 5 أغسطس/آب 2016.

وحسب عائلته، فإن الشيخ المؤمن سيتم نقله من قاعة المحكمة لسجن جو المركزي لقضاء مدة العقوبة.