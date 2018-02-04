الشاعر وبوحسن يرفعان دعوى ضد بوهندي والدوسري

2018-02-04 - 11:00 م

مرآة البحرين: قال النائب خالد الشاعر الأحد (4 فبراير/ شباط 2018) إنه رفع دعوى لدى النائب العام ضد النائب أنس بوهندي والوكيل المساعد في مجلس الوزراء إبراهيم الدوسري، على خلفية محادثات تم تسريبها أمس.

ونشر حساب عبر تويتر محادثات بين بوهندي والدوسري كانا يتفقان فيها على نشر معلومات تتعلق برئيس مجلس النواب أحمد الملا والنائب خالد الشاعر والنائب جمال بوحسن.

الشاعر قال عبر حسابه في تويتر "قبل قليل انتهينا أنا وزميلي النائب جمال بوحسن من رفع دعوى رسمية لدى النائب العام على المدعو أنس بوهندي والمدعو إبراهيم الدوسري ومن يعاونهم على خلفية محادثات مسيئة نشرت في مواقع التواصل الأجتماعي".