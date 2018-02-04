» أخبار
الشاعر وبوحسن يرفعان دعوى ضد بوهندي والدوسري
النائب خالد الشاعر
2018-02-04 - 11:00 م
مرآة البحرين: قال النائب خالد الشاعر الأحد (4 فبراير/ شباط 2018) إنه رفع دعوى لدى النائب العام ضد النائب أنس بوهندي والوكيل المساعد في مجلس الوزراء إبراهيم الدوسري، على خلفية محادثات تم تسريبها أمس.
ونشر حساب عبر تويتر محادثات بين بوهندي والدوسري كانا يتفقان فيها على نشر معلومات تتعلق برئيس مجلس النواب أحمد الملا والنائب خالد الشاعر والنائب جمال بوحسن.
الشاعر قال عبر حسابه في تويتر "قبل قليل انتهينا أنا وزميلي النائب جمال بوحسن من رفع دعوى رسمية لدى النائب العام على المدعو أنس بوهندي والمدعو إبراهيم الدوسري ومن يعاونهم على خلفية محادثات مسيئة نشرت في مواقع التواصل الأجتماعي".
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-05أ ف ب: البحرين ترحل إلى العراق ثمانية أشخاص جردتهم من جنسيتهم (منظمة حقوقية)
- 2018-02-05قرار من رئيس الوزراء بتعيين 5 مدراء في الصحة
- 2018-02-05تأييد السجن 35 سنة لمتهم بتفجير عبوة في كرانة
- 2018-02-05تأييد الحبس 3 سنوات لمتهم بانتحال صفة ضابط مخابرات
- 2018-02-05الحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمتعاطي مخدرات كانت بحوزته بندقية أثناء توقيفه
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus