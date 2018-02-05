رويترز: البحرين ترحل 8 للعراق بعد تجريدهم من الجنسية (منظمة)

مواجهات في البحرين بين المحتجين وقوات الأمن (أرشيفية)

2018-02-05 - 2:04 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأحد إن البحرين قامت بترحيل ثمانية أشخاص إلى العراق بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

ويرى نشطاء محليون أن عمليات الترحيل التي جرت الأسبوع الماضي تأتي في إطار حملة على أشخاص تعتبر الحكومة أنهم يمثلون تهديدا لاستقرار الدولة العربية الخليجية الحليفة للغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وأثناء الربيع العربي في عام 2011 هزت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في إدارة المملكة التي يقودها السنة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات رحلت الثمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أدنى صدر في 2012 وجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم وأمر بترحيلهم.

وأضافت أن السلطات رحلت شقيقين يوم 29 يناير كانون الثاني ورحلت شقيقين آخرين في اليوم التالي ثم رحلت رجلا وزوجته وشقيقيه في أول فبراير شباط. ولم يكن الشخص التاسع في البحرين أثناء صدور الحكم.

ولم يرد المسؤولون في البحرين على طلب للتعقيب على الأمر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إجمالي 578 شخصا جردوا من جنسيتهم منذ أن بدأت المملكة استخدام تلك العقوبة ضد المدانين في جرائم أمنية.

وجردت محكمة بحرينية 72 شخصا من الجنسية في قضيتين منفصلتين يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط بعد إدانتهم في تهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية تستخدم تعديلات على قانون المواطنة البحرينية لعام 1963 لإلغاء جنسية الأفراد الذين ترى أنهم يضرون بأمن الدولة.

وأضافت المنظمة في بيان أن المحكمة العليا أيدت قرارا بنزع جنسية الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي الشيعي. وأيدت أيضا حكما بسجنه لمدة عام في اتهامات تتعلق بجمع أموال.

ويخضع قاسم للإقامة في منزله منذ نزع جنسيته في العام الماضي. وقال نشطاء إنه خضع لجراحة في مستشفى بالبحرين وخرج من المستشفى.