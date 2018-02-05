المرور تقول إنها ستحتجز أي مركبة لم تستبدل اللوحات القديمة اعتبارا من مطلع مارس المقبل

2018-02-05 - 11:01 ص

مرآة البحرين: أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه اعتباراً من الأول من مارس/آذار 2018 سيتم حجز المركبات التي لم تستبدل اللوحات القديمة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بمالكي المركبات، المبادرة إلى استبدال اللوحات القديمة، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تجاه المركبات المخالفة، ما لم تصحح أوضاعها.