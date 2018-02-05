الحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمتعاطي مخدرات كانت بحوزته بندقية أثناء توقيفه

2018-02-05 - 11:03 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحبس بحريني ثلاثة أشهر وتغريمه 500 دينار، ضبطت بندقية هوائية و9 طلقات أسفل المقعد الخلفي لسيارته خلال توقيفه في واقعة تعاطي مواد مخدرة، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين.

كان المتهم قد تم ضبطه وتفتيشه في 27 سبتمبر/أيلول 2017، في قضية حيازة وإحراز مواد مخدرة، وعثر رجال الشرطة أسفل المقعد الخلفي لسيارته على بندقية هوائية وذخيرتها تسع طلقات صالحة للاستعمال، وبسؤاله اعترف بحيازته لها وأنها مملوكة لأحد الاشخاص الذي طلب منه الاحتفاظ بها إلى حين عودته من السفر. وثبت بتقرير البحث الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية هوائية وبتجربتها ثبتت صلاحيتها للاستعمال وذخيرة خاصة بذلك السلاح وهي صالحة للاستعمال.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2017، بدائرة أمن محافظة العاصمة، حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا هوائيا وذخائر مما تستخدم فيه والمبينين وصفا ونوعا بالأوراق على النحو المبين بالاوراق. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت من وجود أسبقيات للمتهم وترى من ماضيه ما يحمل على الاعتقاد بعدم عودتـه إلى ارتكاب جريمة جديدة ومن ثم تشمل عقوبة الحبس المقضي بها وقف التنفيذ عملا بالمادتين 81 و83 من قانون الإجراءات الجنائية.