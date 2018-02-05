تأييد السجن 35 سنة لمتهم بتفجير عبوة في كرانة

2018-02-05 - 11:07 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن 35 سنة لمتهم بتفجير قنبلة بكرانة والشروع في قتل شرطيين، حيث تضمن الحكم السجن المؤبد عن تهمة الشروع في القتل والسجن 10 سنوات لصناعة قنبلة محلية.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت 12 متهمًا بالواقعة بالسجن المؤبد للمتهمين الثاني والرابع والسابع والحادي عشر، والحبس ثلاث سنوات للأول والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، والحبس ثلاث سنوات للمتهم الأول عن الاتهام بالبند الرابع، والسجن 10 سنوات للمتهمين الثاني والحادي عشر عن الاتهام بالبند الثالث، في واقعة تفجير قنبلة بكرانة والشروع بقتل شرطيين.

والزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والحادي عشر بالتضامن فيما بينهم بدفع ألف و298 دينارا و900 فلس قيمة التلفيات التي لحقت بدورية الشرطة.

وبرأت المتهمين الثالث والسادس والثامن والتاسع والعاشر و12 من تهمة الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وصناعة العبوة المتفجرة وإتلاف دورية الشرطة.

وتتهم السلطات المتهمين أنهم في 17 يوليو/تموز 2015 شرعوا وآخرون مجهولون في قتل شرطييْن وآخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بزرع عبوة متفجرة تحت الارض في ساحة رملية ومن ثم استدراج رجال قوات الشرطة في منطقة كرانة برمي زجاجات المولوتوف وحال تواجد المجني عليهم في المنطقة والتعامل معهم لفرض الأمن تم تفجير العبوة المزروعة قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الشرطة بالعلاج وحال كون المجني عليهم موظفين عموميين وقع عليهم هذا الفعل اثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وذلك تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن تم تفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد رجال الشرطة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وصنعوا وحازوا وأحرزوا استعملوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات ومواد تستخدم في تفجيرها، وأتلفوا دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا مولوتوف، كما أنهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت العقوبة بحق 11 مستأنفا من أصل 12 مدانا بالواقعة، وقدم المدان الحادي عشر المعارضة الاستئنافية التي قضي فيها برفض المعارضة وتأييد الحكم.