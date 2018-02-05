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قرار من رئيس الوزراء بتعيين 5 مدراء في الصحة
2018-02-05 - 11:09 ص
مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا رقم 1 لسنة 2018 بتعيين مدراء في وزارة الصحة.
وجاء في القرار:
المادة الأولى:
يعين في وزارة الصحة كل من:
1- أنيسة سعد الحويحي مديراً لإدارة الاتصال
2- سيما محمد زينل مديراً لإدارة الخدمات المساندة
3- خالد علي الجلاهمة مديرأ لإدارة المعلومات والتخطيط
4- د. وفاء إبراهيم الشربتي مديراً لإدارة تعزيز الصحة
5- د. نجاة محمد أبوالفتح مديراً لإدارة الصحة العامة
المادة الثانية:
على وزيرة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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