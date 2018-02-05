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قرار من رئيس الوزراء بتعيين 5 مدراء في الصحة

2018-02-05 - 11:09 ص

مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا رقم 1 لسنة 2018 بتعيين مدراء في وزارة الصحة.

وجاء في القرار:

المادة الأولى:

يعين في وزارة الصحة كل من:

1- أنيسة سعد الحويحي مديراً لإدارة الاتصال

2- سيما محمد زينل مديراً لإدارة الخدمات المساندة

3- خالد علي الجلاهمة مديرأ لإدارة المعلومات والتخطيط

4- د. وفاء إبراهيم الشربتي مديراً لإدارة تعزيز الصحة

5- د. نجاة محمد أبوالفتح مديراً لإدارة الصحة العامة

المادة الثانية:

على وزيرة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

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