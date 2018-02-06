رئيس الأمن العام البحريني يستضيف إعلامي لبناني معروف بازدرائه للطائفة الشيعية

2018-02-06 - 5:10 ص

مرآة البحرين: نشر الإعلامي اللبناني جيري ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تجمعه مع رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن.

وماهر معروف بآرائه السياسية والدينية المتطرفة تجاه الطائفة الشيعية.

وكانت التغريدة التي نشرها النائب محمد خالد الشهر الماضي والتي أساء فيها للإمام الثاني عشر للشيعة تعود في الأصل لجيري ماهر المقيم في السويد.

وقال الإعلامي اللبناني "تشرفت بلقاء سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام البحريني، استمعت منه على تاريخ البحرين العريق وجهود جهاز الامن العام ووزارة الداخلية في حماية المملكة وشعبها من الارهاب بكافة اشكاله".

طارق الحسن رد على ماهر "بل أنا من سعد وتشرف باللقاء مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح".

الناشط البحريني المقيم في ألمانيا علق قائلا "الصورة المنتشرة لرئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن مع أحد التكفيريين و المتطرفين هي ليست صادمة لي بتاتا، بل تؤكد تغريدة الحقوقي نبيل رجب وهي أن وزارة الداخلية هي الحاضنة الأيديولوجية للمتطرفين من ضباط الداخلية الذين التحقو بتنظيم داعش في العراق وسوريا".