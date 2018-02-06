التأمينات: 52 ألف متقاعد في البحرين... 4 آلاف منهم تقاعدوا في 2017

2018-02-06 - 5:38 ص

مرآة البحرين: أظهرت أرقام حديثة أن عدد المتقاعدين ارتفع إلى 52 ألفًا و673 متقاعدًا، بعد أن كان يبلغ 48 ألفًا و231 متقاعدًا في العام 2016، بزيادة وقدرها 4442 متقاعدًا خلال عام واحد في القطاعين العام والخاص.

وبينت الإحصائية أن اجمالي المتقاعدين قد ارتفع بواقع 15 ألفًا و541 متقاعدًا خلال 4 سنوات، وذلك بعد أن كان يبلغ عددهم 37 ألفًا و132 متقاعدًا في العام 2014.

وأفادت الأرقام التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية أن اجمالي المتقاعدين من الذكور يبلغ 36 ألفًا و154 متقاعدًا، فيما يبلغ عدد المتقاعدين من الاناث 16 ألفًا و519 متقاعدًا.

وكشف التقرير الإحصائي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المستحقين عن المتوفين للمعاشات التقاعدية حتى نهاية العام 2017 يبلغ 18 ألفًا و289 مستحقًا في القطاعين العام والخاص، بحسب ما نشرت صحيفة الأيام.