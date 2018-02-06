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ملك البحرين يغادر إلى الإمارات في زيارة خاصة
2018-02-06 - 2:58 م
مرآة البحرين: غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة وفق بيان رسمي.
ولدى وصوله للإمارات، كان في مقدمة مستقبليه حمدان بن زايد آل نهيان، ومسؤولين إماراتيين.
ويغادر ملك البحرين إلى السعودية والإمارات بشكل شهري، ولا يتم الإعلان عن جميع تلك الزيارات.
ويؤكد نشطاء أن ملك البحرين يبحث في زياراته لأبوظبي والرياض، طلب مساعدات لبلاده التي تعاني من أزمة سياسة واقتصادية حادة.
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