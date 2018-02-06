مجلس الوزراء يبحث تغليظ عقوبة تصنيع وحيازة المولوتوف

2018-02-06 - 2:59 م

مرآة البحرين: قال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر إن الحكومة بحثت في اجتماعها الأخير تغليظ عقوبة تصنيع وحيازة العبوات الحارقة القابلة للاشتعال "المولوتوف".

وفي تصريح صحفي قال ناصر "بحث مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، وذلك من خلال المذكرة التي رفعها وزير الداخلية لتعديل المادة (277) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية".