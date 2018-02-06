» أخبار
مجلس الوزراء يبحث تغليظ عقوبة تصنيع وحيازة المولوتوف
2018-02-06 - 2:59 م
مرآة البحرين: قال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر إن الحكومة بحثت في اجتماعها الأخير تغليظ عقوبة تصنيع وحيازة العبوات الحارقة القابلة للاشتعال "المولوتوف".
وفي تصريح صحفي قال ناصر "بحث مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، وذلك من خلال المذكرة التي رفعها وزير الداخلية لتعديل المادة (277) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-02-06وزير إسرائيلي يقول إن أحد أفراد العائلة الحاكمة البحرينية يزور «تل أبيب» وسيحل ضيفا على الكنيست
- 2018-02-06تأييد السجن 3 و10 سنوات لعشرة متهمين بالتجمهر ومهاجمة الشرطة بالمولوتوف
- 2018-02-06السجن سنتين لمتهم بحرق إطارات في سلماباد
- 2018-02-06قرار من ولي العهد بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
- 2018-02-06ملك البحرين يغادر إلى الإمارات في زيارة خاصة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus