قرار من ولي العهد بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية

2018-02-06 - 3:09 م

مرآة البحرين: صدر عن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس برئاسة ولي العهد وعضوية كل من:

عبدالله بن حمد آل خليفة

ناصر بن حمد آل خليفة

خالد بن عبدالله آل خليفة

حسن عبدالله فخرو نائبا للرئيس

وزير المالية

محافظ المصرف المركزي

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

وزير المواصلات والاتصالات

وزير التجارة والصناعة والسياحة

رئيس مجلس إدارة صندوق العمل

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

فاروق يوسف المؤيد

سعود عبدالعزيز كانو

سامر ماجد الجشي

يوسف عبدالله علي رضا

طارق جليل الصفار

خالد ابراهيم حميدان

خالد علي الأمين

نجلاء محمد الشيراوي

رشا محمد سبكار

فاطمة عيسى ابراهيم

ونص القرار على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات وتبدأ من تاريخ صدور القرار وينشر في الجريدة الرسمية.