السجن سنتين لمتهم بحرق إطارات في سلماباد

2018-02-06 - 3:23 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس سنتين لمتهم بوضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات وإشعال النار في إطارين بمنطقة سلماباد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة إنها استعملت العذر المخفف في حق المتهم لأن عمره وقت وقوع الجريمة لم يتجاوز الثامنة عشرة.

وتزعم السلطات أنه في 10 يونيو/حزيران 2015 قام المتهم وآخرون مجهولون بإشعال حريق في اطارين على شارع 12 بمنطقة سلماباد ووضعوا جسما وهميا لأشكال المتفجرات عبارة عن اسطوانة غاز صغيرة بها أسلاك كهربائية وهاتف نقال، ولاذوا بالفرار، فتم ارسال المختصين ورفع الآثار وقد أسفرت عن تطابق الحمض النووي للمتهم وبصمات مرفوعة من عينتين مع بصمات يد المتهم فيما دلت التحريات على اشتراكه في الواقعة.