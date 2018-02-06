تأييد السجن 3 و10 سنوات لعشرة متهمين بالتجمهر ومهاجمة الشرطة بالمولوتوف

2018-02-06 - 3:25 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد السجن 10 و3 سنوات لـ 10 متهمين بالاعتداء على رجال الشرطة بالمولوتوف في شارع البديع، والمشاركة في التجمهر وصناعة العبوات الحارقة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بعد أن وجهت لـ 11 منهم أنهم في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016 اعتدوا على سلامة عضو قوات الأمن العام «شرطي» أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته ونتج عن ذلك إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا العبوات الحارقة.

ووجهت للمتهمين من الثالث حتى التاسع صناعة العبوات القابلة للاشتعال، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

وقضت محكمة أول درجة بسجن 10 متهمين، 10 سنوات لـ5 و3 سنوات لخمسة آخرين، فيما برأت آخر لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وطعن المدانون على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد العقوبة.