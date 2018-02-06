متحدث عراقي: القوات الأمريكية بدأت خفض أعدادها في العراق

2018-02-06 - 3:29 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الاثنين إن القوات الأمريكية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش.

واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي كل الأراضي التي سقطت في أيدي تنظيم داعش في 2014 و2015 بما في ذلك مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم.

وقال المتحدث لرويترز "بدأت القوات الأمريكية بتخفيض تواجدها نظرا لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش".

وأضاف "التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم (الأمريكي) بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة".

ومن المعتقد أن الولايات المتحدة تنشر قرابة 7000 جندي في العراق رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أقرت بوجود 5200 عسكري فقط. وتقدم القوات بشكل أساسي التدريب والمشورة للقوات العراقية.

وقال التحالف في بيان إنه "سيحول تركيزه في العراق من مساندة العمليات القتالية إلى الحفاظ على المكاسب العسكرية التي تحققت ضد" تنظيم داعش.

وقال البريجادير جنرال جوناثان براجا مدير عمليات التحالف "التحالف سيعدل وضع قواتنا بالتشاور مع شركائنا العراقيين من أجل ضمان الهزيمة التامة لداعش".

وأضاف أنه حتى إذا تغير تكوين القوات، فسيحتفظ التحالف بما يلزم من القدرات والوجود لمواصلة أنشطة التدريب والمشورة وتقديم العتاد للقوات العراقية لضمان ألا تعود داعش للظهور مجددا.