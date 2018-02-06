وزير إسرائيلي يقول إن أحد أفراد العائلة الحاكمة البحرينية يزور «تل أبيب» وسيحل ضيفا على الكنيست

2018-02-06 - 7:12 م

مرآة البحرين: قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب كارا إن أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين، مبارك آل خليفة، كان في زيارة إلى إسرائيل منذ الأحد الماضي 4 فبراير/شباط 2018، بحسب ما نقل موقع ميدل إيست مونيتور.

وقال كارا من حزب الليكود الحاكم على حسابه في تويتر "التقيت علنا ​​للمرة الأولى في تل ابيب مع مبارك آل خليفة، وهو أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف، في تغريدة نشر فيها صورته إلى جانب آل خليفة "غدا (الإثنين) سيكون لي شرف استضافته في الكنيست الإسرائيلي".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت لصحيفة التايمز الإسرائيلية إنه ليس لديها علم بأي زيارة بحرينية للبلاد ولا تستطيع تأكيد الوصف الملكي لضيف كارا المصور. في حين قال المتحدث باسم الكنيست يولي أدلشتاين إنه من جانبه أيضا ليس على علم بأن مسئولا بحرينيا سيزور البرلمان.

ورغم حرصه على التحدث إلى الصحافة، رفض كارا العديد من الطلبات للتعليق على هذه الزيارة أو تقديم مزيد من التفاصيل عن اجتماعه.

وسخر موقع التايمز الإسرائيلية من ادّعاءات الوزير، ونقل أن الرجل الذي ظهر في الصور عضو بعيد في العائلة المالكة البحرينية يعيش في لندن وكان يزور إسرائيل في "رحلة خاصة" ليلتقي أصدقاء، بحسب ما قاله لإذاعة "كان". ونقلت عنه ادعاءه بأن مسؤولين بحرينيين حاولوا منعه من الذهاب إلى إسرائيل، وإنه تلقّى تهديدات بالقتل بسبب خطط سفره.

وقال الموقع إن "الزائر الغامض" قد يكون الرجل المعروف باسم مبارك حمد آل خليفة، الذي اتهم في عام 2012 بأنّه كان ثملا وأخل بالنظام على متن طائرة بعد أن أنزل من إحدى رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى البحرين قبل الإقلاع، بعد قيامه بالصراخ والشكاية من سوء الخدمة.

وكثر الحديث مؤخرا حول تبادل الزيارات بين مسؤولين من البحرين وإسرائيل.

وزار وفد بحريني تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول بتعليمات من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وتزامنت الزيارة مع اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أدى إلى إدانات واسعة.

وقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين مرارا وتكرارا عن العلاقات السرية القوية بين تل أبيب والعديد من الدول العربية وخاصة دول الخليج.