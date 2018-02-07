5 نواب يطلبون تشكيل لجنة تحقيق في ملكيّة إبراهيم الدوسري لمجمع الريم

2018-02-07 - 5:35 ص

مرآة البحرين: تقدم 5 نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في ملكية الأرض التي أقام عليها الوكيل المساعد في مجلس الوزراء إبراهيم الدوسري مجمعا تجاريا في الرفاع الشرقي.

وأعلن النائب خالد الشاعر عن تقدمه بطلب التحقيق إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بعد أيام من تقديمه شكوى في النيابة العامة بحق الدوسري.

ويأتي طلب تشكيل اللجنة ردا على تسريبات لمحادثات بين الدوسري والنائب أنس بوهندي أظهرت هجوما على وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله ونواب بينهم رئيس المجلس أحمد الملا وخالد الشاعر.

وقال الشاعر إن الأرض، التي كان مقررا بناء مدرسة عليها، تبلغ قيمتها السوقية 7 ملايين دينار فيما تبلغ قيمة الاستثمار 14 مليون دينار بإيراد شهري لا يقل عن 35 ألف دينار.

وتقدم بالطلب خالد الشاعر، جمال بوحسن، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة ومحمد الجودر.