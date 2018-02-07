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"التنظيم العقاري" تشترط اجتياز امتحانات للحصول على ترخيص لمزاولة المهن العقارية
رئيس مؤسسة التنظيم العقاري خلال لقائه بأعضاء جمعية العقاريين الثلاثاء 6 فبراير 2018
2018-02-07 - 5:56 ص
مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري محمد بن خليفة آل خليفة إنه المؤسسة لن تمنح ترخيصا لمزاولة المهن العقارية دون اجتياز الامتحانات اللازمة.
وأضاف آل خليفة، خلال لقائه أعضاء جمعية العقاريين البحرينية، المرحلة القادمة لن يتم الترخيص لهذه المهن دون أخذ التدريب واجتياز الامتحانات اللازمة. مما يعني أنه لن يكون في السوق ممارسين غير قانونيين يضيقون على أرزاق أصحاب التراخيص والذين يعملون بشكل قانوني ومهني".
وتابع "في نفس الوقت سيكون المجال مفتوح لمن يرى في نفسه الاهلية في الخوض في هذه المهن بشرط أخذ الترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى لا يكون مسائل وملاحق قانونياً".
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