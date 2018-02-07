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"ممتلكات" تستحوذ على مجمع مكاتب تجارية في ولاية كارولينا في صفقة لم تعلن عن قيمتها
الرئيس التنفيذي لممتلكات، محمود هاشم الكوهجي ورئيس مجلس إدارة شركة سينتينل جون ستريكر يوقعان الاتفاق
2018-02-07 - 6:22 ص
مرآة البحرين: أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن استحواذها على مُجمَّع مكاتب تجارية في رالي - دورهام شمال كارولينا، بالشراكة مع شركة سينتينل للاستثمار العقاري (سينتينل) ومقرها نيويورك.
وقال بيان رسمي إن المجمع مؤجَّر بالكامل على شركة لينوفو «Lenovo»، الختصة في مجال التكنولوجيا. ويقع المُجمَّع في وسط حديقة مثلث البحوث بمساحة تصل إلى أكثر من 28 كيلومترًا مربعًا.
ولم تذكر ممتلكات قيمة الصفقة التي تم توقيعها أمس في مقر الشركة.
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