فيديو: قيادي بحريني في داعش يتحدّث عن فرار مقاتلي التنظيم من آخر معاقله في سوريا

2018-02-07 - 9:42 ص

مرآة البحرين: ظهر قيادي بحريني سابق في تنظيم داعش بفيديو، بثّه المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف فيه عن علاقة التنظيم بتركيا، وعن اتفاقات سرية وأخرى علنية مع سلطات دول إقليمية، والتطورات الأخيرة كعملية الفرار واسع النطاق في صفوف المقاتلين مع خسارة التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وقال المرصد إن القيادي، الذي بثّ اعترافاته، وقع في قبضة قوات سوريا الديمقراطية، أثناء فراره مع قادة وعناصر آخرين وعوائلهم، من جنسيات عربية وأوروبية، كانوا متواجدين في آخر مناطق التنظيم بريف دير الزور.

القيادي البحريني تحدث عن وزير إعلام تنظيم "الدولة الإسلامية" وعن قيادي تركي بارز، وعن عملية سك العملة النقدية لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتحدّث القيادي في داعش عن محاولة فرار المقاتلين من الجيب الأخير على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بعد فرار قادة التنظيم "كنا محاصرين في مناطق ضيقة جدًا .. في بلدات مثل هجين وغرانيج والشعفة بريف دير الزور الشرقي، كنا دائمًا نتساءل عن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا قادة في تنظيم "الدولة الإسلامية" وكانوا رموزاً له... وكلما نسأل عن أحد من القادة، يقولون إنه خرج إلى ولاية أمنية، إلى أن اكتشفنا أن كل القادة نسّقوا مع تركيا وخرجوا إلى تركيا وإدلب".