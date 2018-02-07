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وزارة التربية تقول إنها كسبت 26 قضية مرفوعة ضدها منذ سبتمبر الماضي
2018-02-07 - 2:43 م
مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم إنها كسبت (26) قضية مرفوعة ضدها بمحاكم البحرين بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها، وذلك خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 ولغاية يناير/كانون الثاني 2018.
وقالت في بيان لها إن القضاء أصدر أحكامًا تؤكد صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة أو عن مجلس التعليم العالي أو عن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.
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