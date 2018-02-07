محافظ البنك المركزي: الدينار مستقر ولا نية لفك ربطه بالدولار

2018-02-07 - 2:49 م

مرآة البحرين: قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن المصرف يعكف حالياً على دراسة البيئة التشغلية للعملات الرقمية لوضع قيود وضوابط تنظيمية مناسبة، لافتاً إلى إن مدة الدراسة تستغرق 9 أشهر يتم من خلالها دراسة المخاطر وآليات الرقابة.

وأوضح المعراج في تصريحات صحافية على أن المصرف المركزي حذر المستثمرين من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية لكونها تتحرك بدون قيود ومعايير اقتصادية ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة، مؤكداً على ان المصرف لا يتحمل تبعات المخاطر للأفراد البحرينيين المتعاملين مع هذه العملات مع أفراد من خارج البحرين.

وحول تأثيرات انخفاض العملات الأجنبية والذهب على العملة، أكد المعراج على أن الدينار البحريني ثابت ومستقر، لافتاً إلى استمرارية ربطه بالدولار الأمريكي، ولا وجود لنية فك الارتباط سواء في الحال أو المستقبل.