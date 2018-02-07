وزير النفط يعلن عن توجه لمراجعة أسعار البنزين بصورة دورية

2018-02-07 - 2:51 م

مرآة البحرين: أعلن وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود توجه لمراجعة أسعار البنزين بصورة دورية، وذلك بعد إيجاد الآلية المناسبة لتوزيع الدعم على المواطنين، مؤكداً في هذا الجانب على ضرورة مراعاة ايصال الدعم للمواطنين بحيث يتناسب مع دخل البحريني.

وقال الوزير في تصريح صحفي "إذا وصلنا لقناعة تامة بأن الآلية المتبعة في توزيع الدعم للمواطنين صحيحة، من الأفضل تحرير أسعار البنزين في السوق المحلي بحيث تتناسب مع الأسواق العالمية"، لافتاً إلى أن الوفورات المالية الحالية جراء تعديل الأسعار ستبلغ 50 مليون دينار، بالرغم من أن الحكومة لا تزال تقوم بدعم الجازولين «الجيد» بنسبة أكثر من 33%، في حين تقوم بدعم الجازولين «الممتاز» بنسبة بسيطة.

وأشار إلى أن سياسة مراجعة الأسعار بصورة دورية توجه خليجي، مبينًا أن الدعم الحكومي للبنزين في البحرين والسعودية متساوٍ، في حين تمت مراجعة الأسعار بصورة دورية في دول الخليج الأخرى باستثناء الكويت.

وحول مشروع توسعة المصفاة، قال: «سيتم بنهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل وضع حجز الأساس لمشروع المصفاة»، موضحًا أن المقاول الآن سيبدأ بطلب المعدات وتحريك العمال وإنشاء منطقة سكن للعمال.

وبشأن مشروع مصنع الغاز الثالث التابع لشركة «بنا غاز»، لفت محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن التشغيل الفعلي لمشروع مصنع الغاز الثالث التابع لشركة غاز البحرين الوطنية «التوسعة» سيكون خلال مايو/أيار المقبل.