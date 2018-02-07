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قرار من رئيس الوزراء بنقل وتعيين مدراء في وزارة العمل
2018-02-07 - 2:53 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (2) لسنة 2018 بنقل وتعيين مدراء في وزارة العمل و التنمية الاجتماعية جاء فيه :-
المادة الأولى:
ينقل السيد أحمد جعفر الحايكي مدير إدارة العلاقات العمالية ليكون مديراً لإدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية:
يعين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كل من:
1- السيدة سحر راشد المناعي مديراً لإدارة المساعدات الاجتماعية
2- السيدة مي حسن العسمي مديراً لإدارة العلاقات العمالية.
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