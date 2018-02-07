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قوة دفاع البحرين نفذت تمرينا بالذخيرة الحية مع قوات سعودية وإماراتية
2018-02-07 - 2:59 م
مرآة البحرين: نفّذت قوة دفاع البحرين تمرينا مشتركا مع قوات سعودية وإماراتية، واستخدمت خلال التمرين الذخيرة الحية.
التمرين الذي حمل اسم "قوة العزم" أجري أمس الأول الإثنين، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.
وحضر التمرين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري.
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