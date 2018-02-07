60 ألف عامل أجنبي مخالف لقانون الإقامة في البحرين
2018-02-07 - 3:07 م
مرآة البحرين: وافق مجلس النواب على إحالة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) إلى الحكومة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بأنه يوجد 2200 تصريح عمل مرن حتى اليوم منذ تطبيقه ولا يوجد عامل مرن يعمل بـ "البسطات".
من جانبه قال النائب عادل العسومي بأنه يوجد في البحرين أكثر من 520 ألف عامل، منهم 60 ألف عامل أجنبي مخالف لقانون الإقامة حسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى وجود أكثر من 80 ألف سجل تجاري نشط.
وأشار بأن هناك ضعف شديد لدى الهيئة بمراقبة العمالة الوافدة حيث لا تملك سوى 64 موظف فقط لمراقبة أكثر من نصف مليون عامل.
وانتقد تقاذف المسؤولية بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود جهة معينة معنية بحصر عدد العمالة السائبة.
وقال بأن مركز الإيواء غير كافي، وأن هذه أحد العوائق التي تعترف بها الحكومة.
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