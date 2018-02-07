رويترز: الداخلية البحرينية تعلن اعتقال 4 اتهمتهم بتفجير خط لأنابيب النفط

قوات الدفاع المدني في البحرين تكافح للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد انفجار خط أنابيب في بوري جنوب العاصمة (بنا)

2018-02-07 - 10:51 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت أربعة أعضاء في خلية تقف وراء هجوم على خط لأنابيب النفط، مضيفة أن اثنين منهم تلقوا تدريبا في إيران، التي تناصب دول الخليج العربية العداء.

وتنفي إيران أي دور لها في الاضطرابات بالبحرين.

وتسبب الانفجار الذي وقع في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني في اندلاع حريق بخط الأنابيب الرئيسي بالبحرين بالقرب من قرية بوري الواقعة على بعد 15 كيلومترا من العاصمة المنامة، مما أدى إلى إجلاء السكان.

وقالت الوزارة في بيان "شرعوا فور عودتهم من إيران بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب النفط... بالإضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية، حيث قاموا بمعاينة موقع أنبوب النفط، ومن ثم تفجيره عن بعد".

وأضافت أن السلطات تبحث عن ثلاثة آخرين شاركوا في "التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي"، وأن اثنين منهما يعيشان في إيران.

والبحرين التي يحكمها السنة حليف رئيسي للغرب وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وشهدت لسنوات احتجاجات نظمها بالأساس أفراد من الأغلبية الشيعية التي تطالب بدور أكبر في إدارة المملكة.

ويعيش عدد من المعارضين البحرينيين في إيران ويدعون إلى كفاح مسلح للإطاحة بحكم آل خليفة في إطار حرب مقدسة.

ووصفت إيران الاتهامات الموجهة إليها بأن لها دور في دعم أعمال العنف في البحرين بأنها "لا أساس لها وملفقة"، لكنها تسمح للبحرينيين الذين يعيشون في المنفى على أراضيها بالترويج لأفكارهم عبر الإعلام الرسمي وإقامة مراسم حداد على أشخاص ضالعين في هجمات دامية بالبحرين.