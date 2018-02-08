2018-02-08 - 2:56 م

مرآة البحرين: مرة أخرى فشلت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة (لجنة المشاريع المتعثرة)، في بيع مشروع بوابة أمواج بمزاد علني، لثلاث مرات على التوالي، وهو ما أدى إلى تخفيض المبلغ المبدئي من 36 مليون دينار إلى 22.5 مليون دينار.

وأعلنت اللجنة في بيان لها إنها قررت بيع المشروع في الأول من مارس/آذار 2018 في مزاد علني يقال بالطابق الثالث في مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عند الـ 11 صباحا.

ووفق البيان فإن اللجنة قررت تخفيض السعر المبدئي للمشروع لتصبح القيمة المبدئية 22 مليون و500 ألف دينار بحريني، قائلة إن المزاد هو "الفرصة الأخيرة لطرح هذا المشروع بالكامل للبيع في الفترة المقررة أمام الراغبين من المستثمرين من الشركات والأفراد. وبينت اللجنة إلى أنه في حال تعذر بيع المشروع كاملا بالمزاد العلني سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لتسويته".

وكانت اللجنة قررت في أول مزاد بيع المشروع بـ 36 مليون دينار، لكن نظرا لغياب المزايدين خفضت المبلغ إلى 30 مليون دينار، ولاحقا إلى 25.5 مليون دينار، وصولا إلى التخفيض الأخير والذي وصل إلى مبلغ مبدئي بـ 22.5 مليون دينار.