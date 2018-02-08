2018-02-08 - 3:13 م

مرآة البحرين: استنكرت إيران بشدة اتهامات الداخلية البحرينية لها بالوقوف خلف خلية إرهابية مزعومة أقدمت على تفجير أنابيب نفط أواخر العام الماضي، داعية المنامة بالتوقف عن توجيه التهم ونشر سيناريوهات "منتهية الصلاحية"، والدخول في حوار مع الشعب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن اتهامات البحرين "كذب لا أساس له".

وأضاف "من الأفضل للسلطات البحرينية بدلا من توجيه التهم المكررة ونشر سيناريوهات قديمة ومنتهية صلاحيتها، التخلي عن التوجه الأمني والبوليسي وقمع المطالب المشروعة للشعب وإنهاء الأزمة في هذا البلد عبر إجراء حوار جاد مع أبناء الشعب، وأن لا تسعى لإلصاق التهم الوهمية بشكل غير محترف للتهرب من حل مشاكلها وأزماتها الداخلية"، على حد قوله.