الاستئناف: السجن 3 سنوات لهارب من السجن استخدم هوية شقيقه لتلقي العلاج في السلمانية

2018-02-09 - 10:31 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على متهم زور البطاقة الذكية لشقيقة لكونه هاربا من السجن ومطلوبا أمنيًّا، واستخدمها لتلقي العلاج في مستشفى السلمانية.

وتقول السلطات إن المستأنف (32 سنة) قد هرب منذ عامين خلال وجوده بالمستشفى مستغلاً انشغال الحراس بالصلاة، وبعد حوالي سنة من هروبه خطر بباله استصدار بطاقة ذكية تحمل صورته وبيانات شقيقة، لكونه يملك بطاقة «شقيقة» المنتهية الصلاحية ويعلم أن الأخير استصدر جديدة، فتوجه إلى مكتب تخليص معاملات، واستخدم جهاز الحاسوب للدخول إلى موقع الجهاز المركزي للمعلومات، وطلب استصدار بدل فاقد وأرسل صورته وبيانات شقيقه، وتلقى رسالة على هاتفه بأن البطاقة جاهزة وعلى الفور قام بتسلمها، وقد استخدمها مرتين فقط للعلاج حتى تم القبض عليه في قضية أخرى فاعترف بواقعة التزوير.

وأكد شقيقه وجود خلافات بينه وبين المستأنف، وأنه بعد فقدان البطاقة استصدر بدل فاقد.

وأسندت النيابة العامة إلى المستأنف (34 سنة) أنه في غضون عامي 2014 و2015 ارتكب مع موظف عام حسن النية تزوير بطاقة ذكية بأن أمد الجهاز المركزي للمعلومات بصورته الشخصية والبيانات الخاصة بشقيقه، فأصدرت البطاقة مع علمه بتزويرها، وهرب بعد القبض عليه قانونًا من مستشفى السلمانية الطبي.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن مدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات، فتقدم بالمعارضة أمام المحكمة نفسها التي حكمت بتأييد الحكم المعارض.

وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد العقوبة بحق المستأنف.