35 ألف عضوية يحق لها التصويت في انتخابات غرفة التجارة

2018-02-09 - 10:38 ص

مرآة البحرين: بلغ عدد العضويات التي يحق لها التصويت في انتخابات الدورة الـ(29) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، 35 ألف عضوية تمثل 81 ألف صوت، وهو ما يشكل قرابة 8 أضعاف أعداد العضويات في الانتخابات السابقة، كما أن عدد العضويات في الغرفة بلغ 55 ألف عضوية، بينما يبلغ عدد العضويات غير المفعلة 20 ألفا، وفق ما قال رئيس لجنة الانتخابات.

وأكد جاسم عبدالعال رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة "اتخذت كل استعداداتها للتصدي لأي محاولة للتلاعب أو التزوير في الانتخابات المقبلة من خلال استخدام نظم حديثة تجعل من الصعب تزوير استمارات التصويت، بالإضافة إلى تجهيز قاعة الانتخابات بكاميرات المراقبة والصناديق الانتخابية التي يصعب من خلالها التزوير بالإضافة إلى وجود مراقبين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية الشفافية الذين سيراقبون الانتخابات ونزاهتها مع استخدام ماسحات ضوئية لسرعه الفرز".

وقال إن باب الترشح سيفتح رسميا يوم الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري فيما سيغلق في الرابع من مارس/آذار المقبل، وذلك خلال اللقاء المفتوح أمس بين لجنة الانتخابات وأعضاء الغرفة المرشحين والناخبين في بيت التجار.

وأشار العالي إلى أن آخر موعد لتجديد العضويات سيكون في 20 فبراير 2018، داعيا جميع الأعضاء الذين ستنتهي عضويتهم بعد ذلك التاريخ وقبل موعد الانتخابات في 10 مارس إلى ضرورة تجديد عضويتهم خلال التاريخ أعلاه ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.