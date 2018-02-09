35 ألف عضوية يحق لها التصويت في انتخابات غرفة التجارة
2018-02-09 - 10:38 ص
مرآة البحرين: بلغ عدد العضويات التي يحق لها التصويت في انتخابات الدورة الـ(29) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، 35 ألف عضوية تمثل 81 ألف صوت، وهو ما يشكل قرابة 8 أضعاف أعداد العضويات في الانتخابات السابقة، كما أن عدد العضويات في الغرفة بلغ 55 ألف عضوية، بينما يبلغ عدد العضويات غير المفعلة 20 ألفا، وفق ما قال رئيس لجنة الانتخابات.
وأكد جاسم عبدالعال رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة "اتخذت كل استعداداتها للتصدي لأي محاولة للتلاعب أو التزوير في الانتخابات المقبلة من خلال استخدام نظم حديثة تجعل من الصعب تزوير استمارات التصويت، بالإضافة إلى تجهيز قاعة الانتخابات بكاميرات المراقبة والصناديق الانتخابية التي يصعب من خلالها التزوير بالإضافة إلى وجود مراقبين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية الشفافية الذين سيراقبون الانتخابات ونزاهتها مع استخدام ماسحات ضوئية لسرعه الفرز".
وقال إن باب الترشح سيفتح رسميا يوم الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري فيما سيغلق في الرابع من مارس/آذار المقبل، وذلك خلال اللقاء المفتوح أمس بين لجنة الانتخابات وأعضاء الغرفة المرشحين والناخبين في بيت التجار.
وأشار العالي إلى أن آخر موعد لتجديد العضويات سيكون في 20 فبراير 2018، داعيا جميع الأعضاء الذين ستنتهي عضويتهم بعد ذلك التاريخ وقبل موعد الانتخابات في 10 مارس إلى ضرورة تجديد عضويتهم خلال التاريخ أعلاه ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.
- 2018-02-08المشاريع المتعثرة فشلت في بيع "بوابة أمواج" بمزاد علني ثلاث مرات وخفضت السعر المبدئي 13.5 مليون دينار
- 2018-02-07وزير النفط يعلن عن توجه لمراجعة أسعار البنزين بصورة دورية
- 2018-02-07محافظ البنك المركزي: الدينار مستقر ولا نية لفك ربطه بالدولار
- 2018-02-07"التنظيم العقاري" تشترط اجتياز امتحانات للحصول على ترخيص لمزاولة المهن العقارية
- 2018-02-06خبراء اقتصاد يعتقدون أن البحرين غير قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية حتى مع الإعانات الخليجية
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus