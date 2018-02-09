مبيعات ألبا في العام 2017 بلغت 857.8 مليون دينار

2018-02-09 - 10:43 ص

مرآة البحرين: قالت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إن إجمالي مبيعاتها بلغت 857.8 مليون دينار بحريني (2.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2017، مقابل 669.8 مليون دينار بحريني (1.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2016، في حين استقر إجمالي المبيعات للربع الرابع من العام 2017 عند 252.7 مليون دينار بحريني (672.2 مليون دولار أمريكي)، مقابل 181.6 مليون دينار بحريني (483.0 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2016 - والسبب في ذلك يعود لارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن.

ووفق بيان صادر عنها فإن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 92.5 مليون دينار بحريني (245.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2017، مقابل 48.4 مليون دينار بحريني (128.7 مليون دولار أمريكي). أما بالنسبة للربع الرابع من العام 2017، فقد أعلنت الشركة عن صافي أرباح بقيمة 23.5 مليون دينار بحريني (62.4 مليون دولار أمريكي)، مقابل 13.7 مليون دينار بحريني (36.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2016.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع حصة أرباح بقيمة 36.8 مليون دينار بحريني (97.9 مليون دولار أمريكي) عن السنة المالية 2017 والتي سيتم دفعها ابتداءً من 21 مارس 2018.