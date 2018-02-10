محكمة عمالية تلزم مصرفا بدفع 23 ألف دينار لموظف آسيوي تم فصله بحجة إعادة الهيكلة

2018-02-10 - 11:41 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى، بإلزام بنك أن يؤدى لموظف آسيوي تم فصله تعسفيا بعد خدمة استمرت ثمانية عشر عاما وشهرين، مبلغ 23785.666 دينارا وفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام البنك أن يؤدى إليه، التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 28440 دينارا، بدل الأخطار بمبلغ 2370 دينارا، مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 39631.600 دينارا، بدل الإجازة السنوية بمبلغ 1501 دينار، الحوافز بمبلغ 14666.666 دينارا، التذكرة والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بواقع 10%.

وقال إنه كان يعمل لدى البنك بموجب عقد غير محدد المدة اعتبارا من 31 مارس/آذار 1996. مقابل أجر شهري 2370 دينارا إلا أن البنك قام بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2014 متذرعا بإعادة الهيكلة، بفصله من العمل ولم يؤد له مستحقاته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.