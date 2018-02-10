مرشح لانتخابات غرفة التجارة يدعو للتحقيق في تسجيل لآسيوية عن شراء الأصوات
2018-02-10 - 11:59 ص
مرآة البحرين: دعا المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمود النامليتي، إلى التحقيق في التسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق الواتساب، والذي تتحدث فيه فتاة آسيوية بلغة إنجليزية طالبةً من صاحب إحدى الشركات التصويت لكتلة انتخابية محددة مقابل الحصول على تسهيلات مالية ودعم من «تمكين» وهيئة سوق العمل.
وقال النامليتي إن «هذا التسجيل الخطير يجب ألا يمر مرور الكرام، وخاصة مع الزج فيه بأسماء هيئات حكومية مثل صندوق العمل تمكين وهيئة سوق العمل»، محذرا من أن «إهمال هذا التجاوزات الخطيرة من شأنه أن يدفع الشارع التجاري والمرشحين النزيهين لفقدان الثقة بالعملية الانتخابية ككل».
وأضاف «ما إن خرج هذا التسجيل إلى العلن حتى بات مادة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وأسهم في إشعال فتيل أزمة بين من يتهمون مرشحين محددين بالوقوف خلف هذا التسجيل من خلال عملهم على شراء الأصوات، وبين من ينفي ذلك قائلا إن التسجيل مفبرك والهدف منه الإساءة والتشهير».
وأردف «يجب أن تقوم الجهات المعنية مثل لجنة الانتخابات أو الجرائم الإلكترونية بتحليل هذا التسجيل وبيان حقيقته».
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