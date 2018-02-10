شرطة الجنوبية تقول إنها أزالت فرشات مخالفة وألقت القبض على مخالفين للإقامة في منطقة رأس زويد

2018-02-10 - 12:06 م

مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن شرطة المديرية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الجنوبية والمحافظة، تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بحيازتهم وبيعهم مواد مسكرة، وإزالة فرشات لباعة جائلين، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفين للإقامة وذلك بمنطقة رأس زويد.

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.