أمريكا ترحب بتفريغ مساعدات إنسانية في ميناء الحديدة باليمن

2018-02-10 - 12:21 م

مرآة البحرين (رويترز): رحبت الولايات المتحدة يوم الجمعة بتقارير تفيد بأن أربع رافعات مولتها ويستخدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقوم بتفريغ إمدادات في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

كانت الأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إن الرافعات المتحركة الأربع وصلت إلى الحديدة بعد أن وافق التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران على إدخالها إلى اليمن حيث دفعت الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات البلاد إلى شفا المجاعة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تقوم هذه الرافعات بتفريغ إمدادات مهمة للشعب اليمني وستسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع المهمة".

وتواجه السعودية وحلفاؤها انتقادات متزايدة بسبب سقوط قتلى من المدنيين في الصراع اليمني الذي قتل فيه ما يربو على عشرة آلاف شخص بسبب الضربات الجوية التي يشنها التحالف المدعوم من الولايات المتحدة والمعارك على الأرض.

وقالت ناورت "لن يتم التوصل لحل نهائي لهذا الصراع والوضع الإنساني اليائس عسكريا".

وأضافت أن الولايات المتحدة رحبت أيضا بتعهد التحالف بقيادة السعودية بتقديم 1.5 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 22 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وضمن هؤلاء 11.3 مليون في حاجة ماسة للمساعدة بزيادة أكثر من مليون شخص منذ مارس آذار 2017. ويعاني عشرات الآلاف من الكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأمراض.