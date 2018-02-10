هيومن رايتس ووتش: قوة كردية عراقية أعدمت مقاتلين محتجزين من داعش
2018-02-10 - 12:26 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن قوة الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) في العراق أعدمت العام الماضي عشرات من مقاتلي تنظيم داعش كانوا محتجزين لديها ثم تخلصت من جثثهم في مقبرة جماعية شمال غربي الموصل.
ولم يرد مسؤول أمني بحكومة إقليم كردستان على اتصالات رويترز الهاتفية لطلب التعليق. ونقل تقرير هيومن رايتس عن دندار زيباري المسؤول بحكومة إقليم كردستان نفيه حدوث عمليات الإعدام.
وقال زيباري إن الجثث لمتشددين لقوا حتفهم أثناء القتال، مضيفا "تم نقل جثامين أعضاء داعش الذين توفوا أثناء القتال إلى مكان واحد للدفن".
وذكر التقرير "المقبرة الجماعية تقع داخل منطقة فيضان خزان سد الموصل، ولذلك يجب السماح لخبراء الطب الشرعي الدوليين على نحو عاجل بإخراج الرفات من الموقع قبل أن تغطي الأمطار الموسمية الخزان مرة أخرى، فتغمر المقبرة الجماعية، وتعقّد عملية التعرف على الجثث".
وساعد مقاتلو البشمركة الأكراد في هجوم شنته القوات العراقية بدعم أمريكي لاستعادة الموصل في يوليو/تموز. وكانت الموصل بمثابة عاصمة فعلية لدولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في 2014 في مناطق بسوريا والعراق.
وأعلن العراق النصر على داعش في ديسمبر كانون الأول لكن التنظيم لا يزال يتبنى هجمات في مناطق مختلفة من البلاد.
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