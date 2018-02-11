وزير العدل يعزل النائب بوهندي عن الخطابة بعد محادثات مسربة انتقد فيها الديوان الملكي
2018-02-11 - 6:49 ص
مرآة البحرين: عزل وزير العدل خالد بن علي آل خليفة النائب أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم بالرفاع وذلك بعد أيام من تسريب محادثات بينه وبين الوكيل المساعد في مجلس الوزراء إبراهيم الدوسري انتقدا فيها وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة.
ونشرت صحيفة الوطن المملوكة من الديوان الملكي رسالة زعمت أنها لأهالي الدائرة السادسة في الجنوبية التي يمثلها بوهندي تضمنت هجوما حادا على النائب.
واتهمت الرسالة بوهندي بـ "التواطؤ مع أصحاب الأجندة والمؤامرات والمخططات وأصحاب النفوذ ضد المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل" على حد تعبيرها.
وقال بوهندي في المحادثات المسربة "إن الملك لا يعلم بما يدور وأن اللوم يقع على من تحته"، في إشارة إلى الديوان الملكي.
ومن المتوقع أن تتخذ النيابة إجراءات بحق بوهندي والدوسري بعد شكوى تقدم بها نواب ضدهم، في وقت أعلن 5 نواب عن رغبتهم في التحقيق في أملاك الدوسري ومن بينها مجمع الريم في الرفاع.
وتتنافس أجنحة النظام على السيطرة على المجلس الذي أظهرت الخلافات الأخيرة أن عدد كبير من أعضائه يخضعون لإدارة الديوان الملكي.
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