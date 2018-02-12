ملك البحرين يستقبل المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني

حمد بن عيسى آل خليفة مستقبلا سلطان بن سحيم آل ثاني (بنا)

2018-02-12 - 1:50 ص

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد (11 فبراير/ شباط 2018) المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الملك "استعرض مع سلطان بن سحيم العلاقات الاخوية التاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".