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وزير التجارة: ولي العهد وقع اتفاقيات مع أمريكا بقيمة 10 مليارات دولار خلال زيارته واشنطن نوفمبر الماضي
2018-02-12 - 3:08 م
مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الزيارة التي قام بها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تم خلالها توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار بين البلدين في مجال "الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والطيران".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في (أسبوع اكتشف أمريكا 2018) الذي أطلقته شركة (ويست بوينت هوم) الأمريكية التي تتخذ من البحرين مقرا لها.
وشارك في الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين جاستين سيبيريل، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين البحريني والأمريكي.
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