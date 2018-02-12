ألبا تعين حسن قادر مديرا للصيانة والخدمات في المسبك

2018-02-12 - 3:10 م

مرآة البحرين: أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، تعيين حسن قادر مديرًا للصيانة والخدمات في المسبك.

وقالت الشركة في بيان لها إن حسن انضم إلى العمل معها عام 1998 كمتدرب في قسم الكهرباء بالمسبك، وبعد ذلك تمت ترقيته إلى أعلى الدرجات في القسم نفسه وكذلك في وحدتي المسبك 1 و3. وفي عام 2011 تم تعيينه مهندسا للكهرباء والأتمتة في وحدات المسبك 1 و2 و3. وفي عام 2014 تمت ترقيته إلى مشرف للكهرباء والأدوات في وحدات المسبك 1 و2 و3، ثم شغل حسن منصب مدير إدارة الصيانة والخدمات بالوكالة في المسبك منذ مايو 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم موري «تلتزم البا بالتطور من الداخل وتطوير كفاءاتها داخل الشركة في الوقت الذي توفر فيه الفرص للمواطنين البحرينيين لتمكينهم من تولي مناصب أعلى وأكثر أهمية، وقد أثبت حسن خلال مسيرته في الشركة ما يمتلكه من مهارات إدارية جيدة، وأنا واثق تمامًا من أنه سيسهم في نمو وتطوير إدارة الصيانة والخدمات في المسبك».