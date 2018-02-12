2018-02-12 - 3:12 م

مرآة البحرين: قال فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد تعاقدت مع إحدى المؤسسات الأجنبية المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية، وذلك لطباعة كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، وقامت الجهات المختصة بالوزارة بتسليم هذه المؤسسة المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ومن بينها خارطة للخليج العربي، ولكن عند طباعة هذا الكتاب قامت المؤسسة باستبدال هذه الخارطة بأخرى مكتوب عليها (الخليج الفارسي) بخط صغير جداً.

وأضاف: تم الانتباه إلى هذا الاختلاف عند توزيع الكتب على الطلبة، وعليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها تحميل المؤسسة المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ، حيث قدمت المؤسسة اعتذارها عن هذا الخطأ، وحضر مندوبها إلى الوزارة وقدم الاعتذار، وتحملت المؤسسة تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وتم توزيع الكتب الجديدة المعدلة على المدارس.