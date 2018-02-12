طيران الخليج تعين سهيل عبدالحميد رئيسا للعمليات

2018-02-12 - 3:13 م

مرآة البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تعيينها للقبطان سهيل عبد الحميد عبدالعزيز إسماعيل في منصب رئيس قطاع العمليات؛ وذلك بدءاً من فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها بأن القبطان إسماعيل بدأ حياته المهنية مع طيران الخليج على أسطول طائرات طراز فوكر F27، وأسطول بوينغ 747 للناقلة في الثمانينيات. وسيتولى هذا المنصب بخبرة تزيد على 35 عاماً قضاها في مختلف الوظائف المتعلِّقة بمجال الطيران في عدة شركات طيران إقليمية حيث قام بإدارة مشاريع توسعة الأسطول في عدد منها وإدارة عدد 144 طائرة.