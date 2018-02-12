» أخبار

خليفة بن سلمان يستقبل السفير الأمريكي ويشيد بتفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجهها دول المنطقة في قضايا "الإرهاب"

2018-02-12 - 3:14 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية السفير الأمريكي لدى المنامة جاستن سيبيريل.

وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور ونمو، لافتا سموه الى أن التعاون السياسي والأمني والعسكري

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم وبما تقوم به من جهود كبيرة وما تبديه من تفهم للتحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب ودعم الجهود الهادفة للتصدي لها.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus