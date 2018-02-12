2018-02-12 - 3:14 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية السفير الأمريكي لدى المنامة جاستن سيبيريل.

وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور ونمو، لافتا سموه الى أن التعاون السياسي والأمني والعسكري

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم وبما تقوم به من جهود كبيرة وما تبديه من تفهم للتحديات التي تواجه دول المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب ودعم الجهود الهادفة للتصدي لها.