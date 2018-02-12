السجن سنة لموظف بالجمارك بتهمة التزوير في صلاحياته

2018-02-12 - 3:16 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس سنة لموظف بالجمارك، بتهمة تزوير مستندات مرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية بإضافة صلاحيات غير مستحقة لوظيفته، وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.

وكان بلاغا قد ورد من إدارة شؤون الجمارك إلى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، يفيد بإجراء تحقيق إداري مع موظف بإدارة الجمارك (39 سنة) ثبت من خلاله أن الأخير يعمل بوظيفة مشرف تجهيزات بإدارة التدريب والتطوير، وقد قام بالتلاعب في استمارة تصاريح الدخول على برامج تطبيقية لديوان الخدمة المدنية، والتي صدرت من إدارة مدير إدارة التدريب والتطوير في منحه ثلاث صلاحيات تختص بالتدريب فقط.

وبعد أن تم التوقيع على استمارة التصاريح للمتهم من قبل المدير المسؤول وأرسلت الاستمارة إلى مكتب السائق الذي سيقوم بتوصيلها لديوان الخدمة المدنية، إلا أن المتهم توجه إلى مكتب السائق وأخذ المظروف وفتحه ثم أضاف مجموعة من الصلاحيات لنفسه وأغلق المظروف مرة أخرى وأعطاه للسائق كي يقوم بتوصيله، وتبين من خلال التحقيق أن المتهم استغل مديره من أجل إصدار بطاقة تصريح دخول للمطار مدعيا موافقة المدير على ذلك.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون يوليو 2016 بدائرة أمن شؤون الجمارك، ارتكب المتهم تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة تصريح الدخول على برامج تطبيقية في نظام الهورايزون الخاص بديوان الخدمة، بأن أثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، حيث قام بإضافة علامة «صح» أمام صلاحيات أكثر من التي خول بها ونسبها زورا إلى مدير إدارة التدريب والتطوير بشؤون الجمارك، واستعمل المحرر المزور بأن قدمه للمسؤولين مع علمه بتزويره.