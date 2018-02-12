رئيس الوزراء يصدر قرارا بإلغاء علاوة الاغتراب

2018-02-12 - 3:21 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء قرارا بإلغاء علاوة الاغتراب لموظفي ديوان الخدمة المدنية.

ونص القرار رقم 3 لسنة 2018 على تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم (77) لسنة 2013.

وجاء في المادة الأولى من القرار إنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (11) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، النص الآتي: «تمنح علاوة اجتماعية للموظف بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية طبقاً للجدول الوارد بالملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة».

ونصت المادة الثانية على أن «تلغى المادة (15) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013 بشأن علاوة الاغتراب، والجداول الواردة بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة».

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.